Мъж нахлу в КЕВР заради високите сметки за ток

Докато по-голямата част от обществото изразява недоволството си единствено в социалните мрежи, един българин реши да потърси сметка директно от източника. Росен Миленов влезе в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за да зададе въпросите, които вълнуват всеки дом.

Миленов се изправи лице в лице с чиновниците в регулатора, обвинявайки ги в пряко обслужване на корпоративни интереси и монополисти. Основният му въпрос беше кратък, но болезнен:

„Защо българинът плаща златен ток, докато вие пазите монополите?“

Според активиста, КЕВР не функционира като независим регулатор, а като щит за енергийните дружества, които трупат печалби на гърба на най-бедната нация в Европейския съюз, съобщи newsnow.bg.

