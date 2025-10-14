Мъж нахлу в столичен мол с мачете

Пекселс

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж за извършени хулигански действия в столичен мол.

На 12 октомври около 19:30 часа в мол на бул. „Цариградско шосе“ в София обвиняемият е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Той е извадил нож тип “мачете“ и го е размахвал в различни посоки и към различни хора, без да е бил предизвикан от пострадалите.

Н.А. е извършил деянието с особена дързост, като демонстрирал безнаказаност и пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2,вр. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 5 години, предаде бТВ.

Обвиняемият е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа.

В Софийски районен съд предстои да бъде внесено искане от прокурор за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Н.А.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!