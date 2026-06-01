Мъж нападна екип на Спешна помощ

33-годишен жител на с. Раданово, известен на МВР е задържан за хулиганство, изразяващо се в непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и неуважение.

Отправяйки заплахи и закани към екип на Спешна помощ, мъжът нанесъл удар в лицето на водача на линейката. Медиците – отзовали се на място, били повикани по сигнал за мъж в нетрезво и неадекватно състояние.

Оказвайки му помощ, той е агресирал и проявил хулигански действия по чл.325, ал.2 от НК. По случаят е образувано досъдебно производство, съобщиха от варненската полиция.

