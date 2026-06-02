Мъж нападна и задигна злато за близо 9000 евро от италианец в София

Прокуратурата привлече като обвиняем мъж за грабеж в София, съобщиха от обвинението.

На 25 май на ул. "Проф. Йосиф Фаденхехт“ той е задигнал злато за 8 960 евро от италиански гражданин, като употребил за това сила, предава Дарик.

На 31 май му е наложен постоянен арест. Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият.

СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от мъжа. Тази опасност се извежда от обремененото съдебно минало на обвиняемия, който е многократно осъждан за различни по вид престъпления, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Разследването по случая продължава.

