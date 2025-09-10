Мъж нападна майка с бебешка количка в центъра на София

Булфото

Днес следобед, в района на Централните хали в София, е възникнал инцидент, при който мъж е нападнал млада майка с бебешка количка. Според очевидци на мястото незабавно са изпратени екипи на МВР и криминална полиция, предаде Булфото.

Жената и детето ѝ не са пострадали сериозно, но са били прегледани от медицински екип за профилактика.

Мъжът е задържан за разпит, а органите на реда уточняват подробностите около случая.

Разследването продължава, като се изясняват мотивите за нападението и дали извършителят е имал предишни нарушения.

От МВР призовават свидетели на инцидента да се свържат с полицията, за да подпомогнат разследването.

