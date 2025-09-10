реклама

Мъж нападна майка с бебешка количка в центъра на София

10.09.2025 / 14:47 3

Булфото

Днес следобед, в района на Централните хали в София, е възникнал инцидент, при който мъж е нападнал млада майка с бебешка количка. Според очевидци на мястото незабавно са изпратени екипи на МВР и криминална полиция, предаде Булфото.

Жената и детето ѝ не са пострадали сериозно, но са били прегледани от медицински екип за профилактика.

Мъжът е задържан за разпит, а органите на реда уточняват подробностите около случая.

Разследването продължава, като се изясняват мотивите за нападението и дали извършителят е имал предишни нарушения.

От МВР призовават свидетели на инцидента да се свържат с полицията, за да подпомогнат разследването.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 6 минути)
Рейтинг: 505049 | Одобрение: 92909
В Халите да го транжират за храна на черната пантера....гадина мръсна !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
robotron2000 (преди 40 минути)
Рейтинг: 50175 | Одобрение: 1860
Серж нема държава! всеки кара на автопилот и прави каквото си иска! и този няма да е осъден! 
1
0
Серж (преди 47 минути)
Рейтинг: 223645 | Одобрение: 44670
Поредният изтрещял загубеняк...:wassat:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама