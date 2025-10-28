Мъж нападна с брадва полицай във Варненско

Булфото

Мъж от село Гроздьово е задържан, след като нападнал с брадва служител на МВР при сигнал за домашно насилие. Инцидентът е станал снощи около 19:25 часа, съобщават от ОДМВР-Варна.

След подаден сигнал за семеен скандал, на място бил изпратен екип от участък Долни чифлик. По първоначални данни, 49-годишният мъж проявил агресия и при опита на униформените да овладеят ситуацията, нападнал един от тях с брадва. Полицаят е с фрактура на дясната ръка.

Нападателят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

