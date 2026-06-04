Мъж нападна с нож майка си в София

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Софийската районна прокуратура повдигна официално обвинение на 30-годишен мъж, който е нападнал и ранил майка си с кухненски нож в София, съобщава NOVA. Тежкото криминално престъпление е извършено в апартамент в столичния квартал "Хаджи Димитър", като извършителят вече е задържан от органите на реда.

Държавното обвинение е квалифицирало деянието като нанасяне на телесна повреда, извършено в условията на домашно насилие. По случая веднага е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура. Законът предвижда ефективно наказание "лишаване от свобода", ако подсъдимият бъде признат за виновен от българския съд, пише dunavmost.com.

С постановление на наблюдаващия прокурор престъпникът е задържан в ареста за срок до 72 часа. Мярката е наложена заради реалната опасност лицето да се укрие или да извърши друго престъпление. Предстои в рамките на законовия срок прокуратурата да внесе в съда официално искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Редактор "Екип на Петел",

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