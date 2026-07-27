Мъж нападна с нож три жени в Париж, две от тях са тежко ранени

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Френската полиция арестува мъж, който е нападнал с нож три жени в района на Порт дьо Клиши в северен Париж, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез.

По думите му нападателят е използвал два кухненски ножа срещу жените, които са на 19, 24 и 36 години, посочва БТА. Две от тях са тежко ранени.

Мъжът е бил обезвреден и арестуван от полицай, който по това време не е изпълнявал служебните си задължения. "Отдавам му заслужено признание, проявил е изключителна смелост", заяви Нуниез.

Мотивите за нападението засега са неизвестни. Според вътрешния министър самоличността на извършителя още не е потвърдена, тъй като при задържането си той говорел несвързано.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!