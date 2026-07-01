Мъж от Белослав задигна мотоциклет от имот във Варна

Булфото

Бързите оперативно-издирвателни действия на полицейските служители от Варна са довели до разкриването на кражба на мотоциклет и откриването на превозното средство, съобщиха от ОДМВР в областния град.

По данни на полицията сигналът е получен вчера около 19:45 ч. По първоначални данни неизвестно лице е проникнало с взлом в имот и е извършило кражбата.

В хода на предприетите действия униформените са открили инкриминираното моторно превозно средство и са установили извършителя – 31-годишен мъж от гр. Белослав, известен на МВР. Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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