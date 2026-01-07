Мъж от Игнатиево задигна портмоне от незаключена кола
Пиксабей
57-годишен жител на Игнатиево е задържан от криминалисти малко след като е влязъл в лек автомобил, от който е откраднал портмоне с лични документи и банкови карти.
Извършителят е проникнал в колата през незаключена врата на МПС-то и откраднал от жабката инкриминираните вещи, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.
Мъжът, известен на МВР, е задържан в РУ Аксаково и по случая е образувано бързо производство.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!