реклама

Мъж от Игнатиево задигна портмоне от незаключена кола

07.01.2026 / 09:39 1

Пиксабей

57-годишен жител на Игнатиево е задържан от криминалисти малко след като е влязъл в лек автомобил, от който е откраднал портмоне с лични документи и банкови карти.

Извършителят е проникнал в колата през незаключена врата на МПС-то и откраднал от жабката инкриминираните вещи, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Мъжът, известен на МВР, е задържан в РУ Аксаково и по случая е образувано бързо производство.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
уйчо (преди 7 минути)
Рейтинг: 121733 | Одобрение: 6768
Незаключена кола не се отваря с отвертка, сменете снимкатаУхилен

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама