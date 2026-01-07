Мъж от Игнатиево задигна портмоне от незаключена кола

Пиксабей

57-годишен жител на Игнатиево е задържан от криминалисти малко след като е влязъл в лек автомобил, от който е откраднал портмоне с лични документи и банкови карти.

Извършителят е проникнал в колата през незаключена врата на МПС-то и откраднал от жабката инкриминираните вещи, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Мъжът, известен на МВР, е задържан в РУ Аксаково и по случая е образувано бързо производство.

