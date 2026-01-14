Булфото

Мъж от Ихтиман е с опасност за живота, след като се е самозапалил, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът в районното управление е получен около 2:00 часа през нощта, предаде Дарик.

Пострадалият е настанен за лечение в интензивно отделение с 21% изгаряния по тялото.

По първоначални данни е изяснено, че 42-годишният мъж е извършил деянието след консумация на алкохол. По случая е образувано досъдебно производство.

Общо 59 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, а екипите на пожарната са се отзовали на 96 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

