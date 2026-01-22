Мъж от Монтана си поръча по куриер 100 фалшиви банкноти по 100 евро

Пекселс

Полицаи са иззели 100 броя фалшиви банкноти евро при получаването им в офис на куриерска фирма вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

На 20 януари в полицията в Монтана бил получен сигнал, че жител на региона е поръчал фалшиви банкноти евро, които ще му бъдат доставени с куриерска фирма. В 16:45 часа вчера в офис на куриерска фирма в Монтана пратката получил човек на 36 години от село Долно Церовене, община Якимово, област Монтана. На място била направена проверка, която установила, че пратката съдържа 100 броя банкноти евро, всяка от които с номинал 100 евро. Те били иззети и изпратени за експертиза в БНБ.

По случая е образувано досъдебно производство по член 244 от Наказателния кодекс за престъпление против финансовата система, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!