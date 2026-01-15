Мъж от Пловдив: Банкомат ми взе 2100 лева, без да ги отчете

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Поредна абсурдна история с банкомат и отново в Пловдив. Зрител на бТВ сигнализира, че устройство е приело над 2000 лева, без да ги отчете. След седмица неизвестност за потърпевшия, днес бТВ потърси банката и сумата на мъжа беше възстановена.

Христо Георгиев внесъл 9000 лева по фирмената си сметка в банкомат на банков клон, но бил неприятно изненадан, когато на бележката сумата била доста по-малко, а после и онлайн банкирането показало огромна липса.

Опитах да захраня сметката си с 9000 лева, но 2100 бяха взети от банкомата, без да бъдат отчетени, призна Христо.

Мъжът подава жалба в банковия клон, където е разположен банкомата.

От банката реагираха доста бързо. Попълних информация и казаха, че ще отговорят в най-кратки скорове. Но тази седмица отново опитах да получа информация и любезният тон вече липсваше. Отговориха ми, че 45 дни е срокът, в който имат право да ми отговорят, допълни Георгиев.

За радост на Христо часове след намесата на бТВ сумата бе възстановена в банката на потърпевшия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!