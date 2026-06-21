Мъж от Пловдив се удави край Китен

Пекселс

Мъж на 75 години от Пловдив се е удавил в морето край Китен, съобщиха за БТА от Областна дирекция на МВР в Бургас.



Сигналът за инцидента е бил подаден в следобедните часове в петък, 19 юни, в Районното управление в Приморско. Произшествието е станало в района на Южния плаж в Китен.

По информация на съпругата му мъжът е плажувал през целия ден, след което следобеда влязъл във водата и му прилошало, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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