Мъж от Пловдив се удави край Китен
Пекселс
Мъж на 75 години от Пловдив се е удавил в морето край Китен, съобщиха за БТА от Областна дирекция на МВР в Бургас.
Сигналът за инцидента е бил подаден в следобедните часове в петък, 19 юни, в Районното управление в Приморско. Произшествието е станало в района на Южния плаж в Китен.
По информация на съпругата му мъжът е плажувал през целия ден, след което следобеда влязъл във водата и му прилошало, предаде БТА.
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