Мъж от Разград инсталира платформи на телефона си и "изгоря" с 38 хиляди лева

75-годишен мъж от Разград е станал жертва на онлайн измама, съобщиха от МВР.

Между 19 и 28 ноември потърпевшият бил въведен в заблуждение чрез приложението "Viber" да инсталира на телефона си определени платформи.

Той инсталирал "Burgozon" за генериране на доходи чрез изкуствен интелект, "VRD group" за предоставяне на заблуждаваща информация за реализиране на печалба в графичен вид и "Ani desk", създаващо условия за нерегламентирано достъпване до лични данни, включително пароли за интернет банкиране.

Така от личната му банкова сметка е източена сума, възлизаща на 38 000 лв. Средствата били пренасочени към сметка на територията на Португалия.

По случая е започнато разследване за извършено престъпление по чл.209, ал.1 от НК, пише "Новини".

