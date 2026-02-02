Мъж от Шумен поиска работа като "жовйор" и "заварчик ивеяка"

кадри: Булфото, фейсбук

От началото на годината се появиха доста сигнали за масови съкращения в различни градове в страната.

800 души остават без работа в Карнобат, масови съкращения има и във Варна, Добрич и Русе.

Масови съкращения се очакват и в шивашки цехове, химически производства и фирми за автоелементи.

На този фон една "кандидатура" за работа предизвика стотици коментари.

Мъж от Шумен обяви, че си търси работа по следния начин:

Коментарите не закъсняха:

"Първо си намери речник!"

"Как така имаш шофьорска книжка?"

Ето как разчете текста изкуственият интелект:

Общ преглед, създаден от AI

Текстът е обява, в която се търси работа като шофьор категория С и заварчик.

Търси се работа: Да

Да Позиции: Шофьор С и заварчик

Шофьор С и заварчик Местоживеене: Ивеяка (вероятно село Ивея)

Ивеяка (вероятно село Ивея) Език: Български

