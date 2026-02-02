Мъж от Шумен поиска работа като "жовйор" и "заварчик ивеяка"
От началото на годината се появиха доста сигнали за масови съкращения в различни градове в страната.
800 души остават без работа в Карнобат, масови съкращения има и във Варна, Добрич и Русе.
Масови съкращения се очакват и в шивашки цехове, химически производства и фирми за автоелементи.
На този фон една "кандидатура" за работа предизвика стотици коментари.
Мъж от Шумен обяви, че си търси работа по следния начин:
Коментарите не закъсняха:
"Първо си намери речник!"
"Как така имаш шофьорска книжка?"
Ето как разчете текста изкуственият интелект:
Общ преглед, създаден от AI
Текстът е обява, в която се търси работа като шофьор категория С и заварчик.
- Търси се работа: Да
- Позиции: Шофьор С и заварчик
- Местоживеене: Ивеяка (вероятно село Ивея)
- Език: Български
