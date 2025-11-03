Мъж от Севлиево ще лежи 20 години в затвора за убийството на майка си

Снимка: Пиксабей

37-годишен мъж от Севлиево беше осъден на 20 години лишаване от свобода, след като беше признат за виновен за умишленото убийство на майка си.

Той ще изтърпи наказанието си при първоначален строг режим.

Убийството на 61-годишната жена от Севлиево беше извършено през май миналата година, припомня БНР. След ожесточен спор между майка и син, 36-годишният тогава мъж грабва нож и ѝ нанася множество удари в областта на шията, гърдите и двете ръце.

Присъдата за убийството, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, беше обявена от състав на Габровския окръжен съд. В рамките на делото стана ясно, че обвиняемият е наркозависим, но токсикологичната експертиза от досъдебното производство изяснява, че при посегателството не е бил под влиянието на дрога.

Присъдата от 20 години лишаване от свобода, при първоначален строг решим, подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативния съд във Велико Търново.

