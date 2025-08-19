Мъж от Третия свят в България: В Колумбия няма такива неща

Кадър БТВ

Започнаха първите проучвателни сондажи в търсене на запаси от вода за Плевен. Кметът на града обмисля да обяви бедствено положение заради безпрецедентната криза, предаде БТВ.

Най-вероятно до края на седмицата ще бъде обявено бедственото положение.

Първият сондаж в търсене на запаси от вода започна за 100-хилядния град и околните населени места, които също са със сухи чешми.

Това е първата от мерките. Има и още 2 - но без посочени срокове.

А именно обновяване на остарялата ВиК мрежа, като общината ще пренасочи средства от други свои проекти, за да финансира ремонтите. Третата мярка е дългосрочна и е свързана с възобновяването на проекта за язовир Черни Осъм, който зависи от държавата.

След като на 17-ия ден от началото на режима, празни шишета полетяха към общината в Плевен а площадът скандира „Искаме вода, а не обещания“, сондажът започна.

„Не е възможно в 21 век ние да живеем по този начин, това е геноцид, разберете, че не се издържа“, казва Илияна Иванова.

Лорета и съпругът ѝ Хуан избират България пред Колумбия.

„Решихме да се преместим в Плевен, за да живеем по-добре, и ето какъв е резултатът. Безводие, с две деца сме. Мъжът ми е от Колумбия, той е от трети свят, такова нещо не се случва дори там“, казва Лорета.

„В Колумбия, не, не всеки ден, няма такива неща“, казва Хуан.

В търсене на алтернативни количества – днес край село Ясен е в действие първият проучвателен сондаж.

Ще се сондира до 150 метра дълбочина, а резултати ще са ясни до десетина дни.

„След направата на този сондаж и взимането на проба и уточняването на количеството, което ще се даде, ще се вземе решение дали ще се продължи в същата зона или ще се търси решение на друго място“, заяви инж. Климент Тодоров, управител на ВиК – Плевен.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!