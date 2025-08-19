Мъж от село постави на място управляващите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Когато институциите не ти помагат, се заемаш сам. Така постъпи и Сашо Симеонов. Мъжът реши да си направи шаблони и пътни знаци, за да ограничи скоростта на автомобилите в село Бабинска река.

Главната улица там прилича повече на магистрала, отколкото на селски път, жалват се местните хора.

Тук се движат със сто километра и повече, извънредно много бързо. Не може и номера да го видиш, ако си малко по-възрастен, разкри мъж от селото.

А жена също потвърди, че колите „летят“ и нещо трябва да се реши.

Местният жител Сашо Симеонов решава да си направи сам шаблони и пътни знаци, за да призове шофьорите да карат по-бавно. На 10 места в селото той поставя знаци с призив към шофьорите да се движат с 40 км/ч.

Писна ми, че няма никаква реакция и някакво решение на въпроса, и се наложи да направя първия шаблон. Написах на десет места 40, обаче абсолютно никой не обръща внимание, призна Сашо.

Последният направил втори шаблон, дори и трети, но нищо не се променило.

След като знаците не дават особен резултат, Сашо пише молба до Община Бобов дол да се изградят легнали полицаи. Два месеца обаче мъжът все още чака отговор.

Симеонов е готов сам до постави гумени легнали полицаи, но го предупреждават, че е противозаконно. Все пак от община Бобов дол признаха пред БНТ, че предлжението на Сашо за легнали полицаи е разгледано и ще ги поставят в селото в най-кратки срокове.

