Мъж открадна 51 шоколада в Стара Загора

Свикнали сме престъпниците да ограбват банки, да заплашват с пистолет или да искат пари в брой. В Стара Загора обаче мъж открадна цели 51 шоколада, предаде NOVA.

Веселин Кирилов е собственик на малко магазинче. Оборудвал го е с камери и благодарение на видеонаблюдението разкрил крупната кражба на 51 шоколада. „Деянието е извършено през светлата част на денонощието в присъствието на други клиенти, което говори за нужната доза опит и увереност в извършителя”, казва той. Собственикът на магазина споделя, че на пръв поглед малките и дребни кражби са се превърнали в ежедневие и сериозна част от оборота на обектите.

За съжаление, много от собствениците на магазини не подават сигнали към полицията за дребни кражби. „Поради липса на свободно време много малко колеги ще се ангажират да подадат сигнал, но това е единственият и правилен начин да се прекъснат кражбите”, казва Веселин.

Крадецът на шоколади е задържан, а кражбите в региона се увеличават. В Казанлък например младеж не се посвени и открадна кутия с дарения за болно дете. Крадецът се оказва непълнолетен. Все повече подобни кражби се извършват от непълнолетни, споделят собственици на магазини.

