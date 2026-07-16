Мъж открадна телефона на Яна Маринова и го заложи за 20 евро

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Актрисата Яна Маринова съобщи, че мобилният ѝ телефон, който беше откраднат по време на разходка в парк "Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото) в Стара Загора, вече е намерен, цитира Пловдив 24

Преди дни тя разказа в социалните мрежи, че докато седяла на пейка в парка, слаб, мургав мъж се е промъкнал зад нея и е грабнал телефона, оставен до нея.

"Мъжът беше много слаб, много кльощав, среден на ръст, с черна дълга коса, черна брада“, описа тогава предполагаемия извършител актрисата.

След кражбата Маринова отправи публичен апел, като предложи възнаграждение от 200 евро на всеки, който върне устройството, тъй като в него се съхранява важна за нея информация.

Развръзката не закъсня. В нова публикация в социалните мрежи актрисата обяви, че телефонът е открит, а извършителят е задържан.

"Намериха телефона! Благодаря от сърце за професионализма на полицаите от Второ районно в Стара Загора! Хванали са крадеца, разпитан е, посочил е къде е заложил телефона за 20 евро. Сърдечно благодаря и на всички вас, които споделихте поста ми. Приятел в нужда се познава“, написа Яна Маринова.

По думите ѝ, благодарение на бързите действия на служителите на Второ районно управление в Стара Загора телефонът е открит, след като задържаният е признал къде го е заложил срещу едва 20 евро.

Актрисата изрази искрената си благодарност както към полицаите за професионалната им работа, така и към всички хора, които са споделили апела ѝ и са помогнали информацията да достигне до повече хора.

Редактор "Екип на Петел",

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