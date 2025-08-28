Мъж откри кокаин върху асансьорната кабина в блока си

Булфото

Откриха кокаин върху асансьорната кабина в блок в Дупница, съобщиха от полицията.

На 27 август е подаден сигнал от мъж, че върху кабината в блока муж в жк. "Бистрица" има съмнителен пакет върху кантар.

Намерена е портативна ел. везна, а съдържанието на пликчето е реагирало на кокаин - теглото му е 9.23 грама.

За случая е уведомена прокуратурата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!