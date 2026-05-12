Мъж откри стрелба край Харвардския университет, полицията го простреля

Мъж откри огън в понеделник в Масачузетс, близо до Харвардския университет, оставяйки най-малко двама души сериозно ранени. Предполагаемият извършител, Тайлър Браун, 46-годишен мъж с криминално досие, се появи въоръжен с дълга пушка и започна да стреля по превозни средства в района, информира сайтът Boston.com.

Стрелбата е започнала този понеделник около 13:30 ч. местно време (20:30 ч. българско време). Видеоклипове показват как извършителят върви по тротоара и по средата на пътя, стреляйки по приблизително 60 превозни средства, отбелязва CBS News.

Жертвите с тежки наранявания са хоспитализирани в Бостън; самоличността им не е разкрита от властите.

Полицията реагирала веднага след получаване на обаждането. При пристигането си на мястото, те забелязали заподозрения, който стрелял с пистолет. Американските власти успели да го заловят и арестуват, след като го простреляли и ранили в торса. Заподозреният в момента е хоспитализиран с огнестрелни рани, предаде Новини.бг.

Тайлър Браун не е непознат на властите. Нападателят наскоро е излежал присъда за опит за убийство на полицай от Бостън.

Той е бил под наблюдение от сутринта. Полицията е отишла в дома му, след като той е изразил ясни суицидни намерения, но той не е бил там.

