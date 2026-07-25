Мъж откри стрелба по момиче на пътя между две поморийски села
Снимка: Пиксабей, илюстративна
На пътя между селата Александрово и Тънково днес около 13:30 ч. се разигра въоръжено нападение. Мъж, укрит в крайпътната трева, е открил стрелба по 20-годишно момиче от района, ранявайки я в ръката.
Младата жена е транспортирана спешно в болницата в град Бургас. Медицинските екипи съобщават, че пациентката е приета в състояние на шок вследствие на преживяното, но нараняването не представлява опасност за живота ѝ. На момичето е оказана необходимата лекарска помощ.
Към момента компетентните органи продължават разследването на случая. Към настоящия момент няма официална информация дали нападателят е установен и задържан от полицията.
По непотвърдени данни от полицейски среди, предполагаемата причина за нападението е ревност, пише Блиц.
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