Мъж откри стрелба по момиче на пътя между две поморийски села

Снимка: Пиксабей, илюстративна

На пътя между селата Александрово и Тънково днес около 13:30 ч. се разигра въоръжено нападение. Мъж, укрит в крайпътната трева, е открил стрелба по 20-годишно момиче от района, ранявайки я в ръката.

Младата жена е транспортирана спешно в болницата в град Бургас. Медицинските екипи съобщават, че пациентката е приета в състояние на шок вследствие на преживяното, но нараняването не представлява опасност за живота ѝ. На момичето е оказана необходимата лекарска помощ.

Към момента компетентните органи продължават разследването на случая. Към настоящия момент няма официална информация дали нападателят е установен и задържан от полицията.

По непотвърдени данни от полицейски среди, предполагаемата причина за нападението е ревност, пише Блиц.

Редактор "Екип на Петел",

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