Мъж отмъкна със сила два сака храна за дома от доставчик във Варна

Снимка: Булфото

Двама мъже са задържани от служители на Трето РУ след проведени оперативно-издирвателни мероприятия по два грабежа, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

При първото престъпление чрез използване на физическа сила са отнети два сака с поръчана храна за дома. В хода на предприетите действия е установен и задържан 51-годишният извършител.

При другото посегателство мъж е ударен в областта на главата, след което чрез издърпване му е отнета чантичка с лични вещи, документи и известна сума в евро. Установен и задържан е 44-годишният извършител, известен на МВР. По двата случая са образувани досъдебни производства.

Разкрити са и две кражби след предприети полицейски действия. Оставена без надзор дамска чанта е отнета от маса пред входа на хотел в к.к. "Златни пясъци". В нея са се намирали лични вещи и пари. Униформените на Пето РУ са установили криминално проявена жена, която е задържана за срок до 24 часа. Отнетото е върнато на собственичката.

Непосредствено след кражба на хранителни и нехранителни стоки от магазин полицаите на Първо РУ са задържали 38-годишен мъж, известен на МВР. Той е преминал касовата зона с продуктите, без да ги заплати. По двата случая са образувани досъдебни производства.

Редактор "Екип на Петел",

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