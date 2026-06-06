Мъж оцеля по чудо след скок от шестия етаж на блок в Бургас
Снимка: Булфото
Мъж скочи от шестия етаж на бл. 19 в бургаския ж.к. "Славейков" и оцеля по чудо, след като... се закачи за дърво, съобщава Флагман. Сигнал за случилото се е подаден от съседи, които първо чули прекършването на клони, а след това и викове, идващи от задната част на блока.
На място и към момента има екип на полицията.
Органите на реда извършват допълнителен оглед и снемат показания от свидетели.
Осуетеният от местната растителност опит за самоубийство не е първият за този мъж, споделиха съседи.
Човекът от години не бил в добро психическо здраве и друг път е правил опити да скача през терасата на жилището си.
След днешния инцидент той е свален от короната на дървото от екип на пожарната, след което е откаран за спешен преглед към най-близката болница.
По първоначални данни е бил контактен. Той е с видими охлузвания и натъртвания след скока.
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