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Мъж оцеля по чудо след скок от шестия етаж на блок в Бургас

06.06.2026 / 16:34 2

Снимка: Булфото

Мъж скочи от шестия етаж на бл. 19 в бургаския ж.к. "Славейков" и оцеля по чудо, след като... се закачи за дърво, съобщава Флагман. Сигнал за случилото се е подаден от съседи, които първо чули прекършването на клони, а след това и викове, идващи от задната част на блока. 

На място и към момента има екип на полицията.

Органите на реда извършват допълнителен оглед и снемат показания от свидетели. 

Осуетеният от местната растителност опит за самоубийство не е първият за този мъж, споделиха съседи.

Човекът от години не бил в добро психическо здраве и друг път е правил опити да скача през терасата на жилището си. 

След днешния инцидент той е свален от короната на дървото от екип на пожарната, след което е откаран за спешен преглед към най-близката болница. 

По първоначални данни е бил контактен. Той е с видими охлузвания и натъртвания след скока. 

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Коментари
2
0
Серж (преди 54 минути)
Рейтинг: 240848 | Одобрение: 48708
Съвсем изтрещяха хората...
1
0
kjk (преди 54 минути)
Рейтинг: 212744 | Одобрение: 21389
Тоя и господ не го иска!!!

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