Мъж падана от скеле в Дулово

Булфото

53-годишен мъж пострада, след като падна от скеле в Дулово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

Инцидентът е от петък, 15 май. Мъжът помагал на свой близък като частно лице при изграждане на метална конструкция в частен имот.

При падането е получил черепно-мозъчна травма и фрактура на три ребра.

Настанен е в Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра. Образувано е досъдебно производство, предава "Дарик".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!