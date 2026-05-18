Мъж падана от скеле в Дулово
Булфото
53-годишен мъж пострада, след като падна от скеле в Дулово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.
Инцидентът е от петък, 15 май. Мъжът помагал на свой близък като частно лице при изграждане на метална конструкция в частен имот.
При падането е получил черепно-мозъчна травма и фрактура на три ребра.
Настанен е в Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра. Образувано е досъдебно производство, предава "Дарик".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!