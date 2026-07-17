Мъж падна от шестия етаж на блок в Пловдив

Снимка Булфото

Възрастен мъж е паднал от шестия етаж на жилищен блок на улица „Батак“ в пловдивския квартал „Столипиново“, съобщава TrafficNews.

По информация на очевидци мъжът сам е скочил от междублоковата площадка, след което е паднал върху козирката над входа на сградата.

След инцидента той е бил жив, като съседи незабавно са подали сигнал на телефон 112. На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, а пострадалият е транспортиран в болница.

Към момента няма официална информация за състоянието му, както и за причините, довели до случилото се.

Редактор "Екип на Петел",

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