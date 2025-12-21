Мъж падна от ски лифт и загина, съоръжението в курорта Дурмитор е било изрядно

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Ски лифтът в курорта Дурмитор, Черна гора, от който вчера човек падна и загина, а друг беше ранен, е разполагал с необходимата техническа и правна документация за експлоатация, каза директорът на Туристически център "Дурмитор" Маринко Пурич, цитиран от черногорската национална телевизия РТЦГ.

"Преди началото на зимния сезон бяха извършени всички редовни проверки и инспекции в съответствие с разпоредбите и стандартите за безопасност", каза той.

Пурич допълни, че ръководството и всички служители в курорта са дълбоко разтърсени от инцидента и заяви, че няма да даде повече подробности от уважение към семейството на загиналия и заради продължаващото разследване по случая, посочва БТА.

Според информация на черногорската агенция МИНА загиналият е германец, а раненото лице е също германски гражданин. Според регионалната телевизия Ен1 ранена е съпругата на загиналия мъж.

Пурич също така благодари на спасителните екипи за евакуацията на трима туристи, които са били заклещени в кабини на лифта при неговото спиране след инцидента, информира РТЦГ.

По сведения на МИНА тримата души, сръбски, германски и черногорски гражданин, са се намирали в кабинки, спрели на труднодостъпен терен.

Според информация на черногорски медии причината за него е била подхлъзване на кабинката и удара ѝ в друга.

