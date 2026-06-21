Мъж почина на плажа в „Св. св. Константин и Елена“ край Варна
Снимка: Булфото
64-годишен български гражданин е починал на плажа в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“ край Варна.
По информация на bTV на мъжа му е прилошало, докато е бил на плажната ивица.
На място са били подадени сигнали и е пристигнал екип на Спешна помощ.
От ОД на МВР - Варна съобщиха, че човекът е загинал по медицински причини.
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