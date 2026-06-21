Мъж почина на плажа в „Св. св. Константин и Елена“ край Варна

Снимка: Булфото

64-годишен български гражданин е починал на плажа в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“ край Варна.

По информация на bTV на мъжа му е прилошало, докато е бил на плажната ивица.

На място са били подадени сигнали и е пристигнал екип на Спешна помощ.

От ОД на МВР - Варна съобщиха, че човекът е загинал по медицински причини.

Редактор "Екип на Петел",

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