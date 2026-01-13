Мъж почина при пожар в къщата си в Беловско
Булфото
Мъж е починал при пожар в къщата си в беловското село Габровица, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пазарджик, предаде БТА.
Сигнал за инцидента е подаден около 02:00 часа на 12 януари.
След потушаване на огъня в една от стаите е открито безжизненото тяло на собственика на жилището - 60-годишен жител на селото.
На мястото е извършен оглед, образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата. Изясняват се причините, довели до възникването на инцидента.
