Мъж почина при пожар в къщата си в Беловско

Мъж е починал при пожар в къщата си в беловското село Габровица, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пазарджик, предаде БТА.

Сигнал за инцидента е подаден около 02:00 часа на 12 януари.

След потушаване на огъня в една от стаите е открито безжизненото тяло на собственика на жилището - 60-годишен жител на селото.

На мястото е извършен оглед, образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата. Изясняват се причините, довели до възникването на инцидента.

