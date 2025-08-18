Мъж почина след побой в Генерал Тошево

Булфото

67-годишен мъж от Генерал Тошево почина след побой от съседи.

За това разказаха близки на жертвата за Moreto.net, надявайки се виновните да понесат последствия и притеснени, че могат да се укрият.



До междусъседската разпра се стигнало на 13 август вечерта. Съпругата на жертвата направила забележка на събрала се компания в съседна къща в Генерал Тошево за силния шум, при което получила куп обиди. Съпругът и синът на жената били извън населеното място, но след като се прибрали, потърсили обяснение от съседите за грозното отношение. Компанията нападнала двамата мъже, като на по-възрастния бил нанесен удар. Той изпаднал в безсъзнание и бик откаран в болница в критично състояние. Четири дни по-късно - на 17 август, мъжът починал от получените наранявания.



Синът на жертвата разказва, че ромите са се нанесли в съседната къща преди няколко години. Преди злополучната вечер не е имало други случаи на агресия. Семейството на починалия се притеснява, че замесените в случая могат да се укрият в Германия, където работят.



Извършителят на деянието е установен и задържан за срок до 72 часа, съобщиха за Moreto.net от Районна прокуратура-Добрич, която наблюдава досъдебното производство. Внесено е искане до РС-Генерал Тошево за вземане по отношение на обвиняемото лице на мярка за неотклонение „задържане под стража“.



Привлеченият в качеството на обвиняем е на 29 години, без данни за предходни криминални прояви.

