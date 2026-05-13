Мъж починал от норовирус на круизен кораб в Бордо, над 1700 души под карантина

13.05.2026 / 14:49 1

кадър: Петел, илюстративен

Френските власти поставиха под карантина над 1700 пътници и членове на екипажа на круизен кораб, акостирал в Бордо, след като пътник е починал при съмнение за норовирус, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. 

Корабът на компанията Ambassador Cruise Line, на борда на който повечето от 1233-мата пътници са британци или ирландци, е пристигнал във френското пристанище Бордо на 12 май.

По данни на здравните власти 90-годишен пътник е починал, а около 50 души са проявили симптоми на норовирус. 

kjk (преди 13 минути)
Някой да не подхвърля заразени плъхове  на круизните кораби???

