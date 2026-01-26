Мъж подпали апартамент в Хасково, защото жена му го продала и не му дала нищо

Пиксабей

Мъж от Хасково подпали апартамент, защото жена му го е продала и той не получил пари от сделката.

42-годишният подпалвач е стар познайник на полицията. Задържан е, съобщиха от ОДМВР- Хасково.

Пожарът избухна след 18 ч. вчера в апартамент в блок 32 на бул. „Васил Левски“ в Хасково.

След като пожарникарите са изгасили пламъците, огледът е показал, че огънят е тръгнал едновременно от две стаи в апартамента.

По време на пожара в жилището не е имало хора. След като е задържан, 42-годишният мъж е признал и е описал механизма, по който е извършил палежа, съобщават от полицията, предаде бТВ.

Сделката по прехвърлянето на апартамента е финализирана в края на миналата седмица, но новите собственици все още не са влезли във владение.

При пожара е изгоряла част от покъщнината. По случая е образувано досъдебно производство.

