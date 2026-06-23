Мъж подпали два обекта в Аспарухово във Варна и нахлу в апартамент

Кадър Ютуб, СайтЪТ

Огнена драма се разиграва във варненския райно “Аспарухово”, а огнеборци все още се борят със стихията на пламъците, съобщи СайтЪТ.

По информация от пресцентъра на полицията, сигнал за пожар на ул. “Искър” е подаден в 11.00 часа. На място са се отзовали екипи на полицията и пожарната.

Умишлено е запален изоставен търговски обект, а пламъците са обхванали и съседна жилищна кооперация. Хората са евакуирани, а огнеборците и към момента се борят с огнената стихия, за да овладеят ситуацията. Няма пострадали при инцидента, допълниха от пресцентъра на полицията за СайтЪТ.

По информация от наши източници подпалвачът е на 37 години, а любовна драма стои в дъното на случилото се. Първоначално същото лице със съмнително психическо здраве е подпалило постройка в местността Боровец – Север. След това се насочва към “Аспарухово”, където драсва клечката на изоставения обект, нахлува в апартамент в съседство, където по това време е имало 16-годишно момче. Младежът е бил изведен своевременно и няма информация да е пострадал физически, но преживеният шок със сигурност дълго ще го травмира.

По непотвърдена информация подпалвачът е задържан, очаквайте подробности!

Редактор "Екип на Петел",

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