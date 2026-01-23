Мъж подпали колата на съпругата си, сам подаде сигнал за пожара
Снимка: Пиксабей, илюстративна
Мъж подпали колата на съпругата си в Пещера, съобщиха от полицията.
Сигналът за горящия автомобил е подаден на 21 януари рано сутринта.
Колата е изгоряла напълно. Тя е собственост на 38-годишна жена, посочва Дарик. Огънят е нанесъл щети по друга паркирана кола.
След разследване е установено, че автор на палежа е 38-годишният съпруг на жената.
Той дори сам е подал сигнал са инцидента на 112. Мъжът е задържан и работата по случая се осъществява под надзора на прокуратурата.
