Мъж пострада при пожар на тераса в новопостроена сграда в курорт край Варна

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През последното денонощие противопожарните екипи в страната са ликвидирали 94 пожара и са се отзовали на 161 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението."

При пожарите са пострадали двама души.

В сряда в 10:27 ч. в Оперативния център при РДПБЗН-Варна е получен сигнал за пожар на тераса в новопостроена сграда в курортен комплекс "Чайка”, община Варна. Пожарът е потушен с един пожарен автомобил от УПБЗН-Златни Пясъци. Пострадал е 35-годишен мъж.

В 15:15 ч. в Оперативния център при РДПБЗН-Стара Загора е получено съобщение за пожар на къща в село Розово, община Казанлък. Произшествието е ликвидирано с два пожарни автомобила от РСПБЗН-Казанлък. Пострадал е мъж на 63 г.

В 12:48 ч. в Оперативния център при РДПБЗН-Ямбол е получено съобщение за катастрофа в района на пътен възел с. Зимница, АМ Тракия 290 км. Произшествието е потушено с един пожарен автомобил от РДПБЗН-Ямбол. При пристигане на място е било установено, че движещият се в посока София тир разкъсва разделителната мантинела и навлиза в насрещното платно, при което удря лек автомобил с петима пътници. В лекия автомобил са загинали мъж и две деца. Другите пасажери мъж и жена с тежки наранявания са транспортирани от екип на ЦСМП до МБАЛ-Ямбол.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 74 пожара.

Извършени са 59 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са осем, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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