Мъж пострада при пожар в дома си във Варна

Общо 55 пожара са потушени през изминалото денонощие, един човек е пострадал. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на своята интернет страница.

В 13:17 часа в пожарната във Варна е получен сигнал за възникнал пожар в апартамент в ж.к. „Владислав Варненчик“ в морския град. Изпратени са два екипа да потушат пламъците. Пострадалият е на 68 г., допълваБНР.

Пожарникарите са реагирали на 104 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 26 пожара. Част от тях са в жилищни сгради, в спомагателни, временни или паянтови постройки, в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са 29 пожара.

Извършени са 46 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са съдействали при катастрофи, оказали са техническа помощ на МВР, включили са се и при акции за спасяване на животни.

Лъжливите повиквания до ГДПБЗН през изминалото денонощие са три.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!