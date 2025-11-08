реклама

Мъж пострада при пожар в свинеферма в Дупница

08.11.2025 / 10:20 0

снимка: Булфото

Потушени са общо 36 пожара през последното денонощие, един човек е пострадал. Това се съобщава на сайта на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). 

На 7 ноември в 19:02 ч.  в  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"  – Кюстендил e получен сигнал за пожар в свинеферма в Дупница, местността Драгойна могила. Пострадал е мъж на 55 години. 

През последното денонощие са регистрирани 74 сигнала за пожари. 

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които най-много са в жилищни сгради – общо седем и в транспортни средства – отново седем.  Регистрираните пожари без нанесени материални щети са общо 20. 

Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции, 

Лъжливите повиквания за последното денонощие са две. 

 

