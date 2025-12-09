Мъж пострада при ремонт на лифт в Боровец

Пиксабей

Мъж падна при ремонтни дейности на междинна станция на лифт в курорта Боровец, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден вчера, около 12:25 ч. от столична болница, където пострадалият е транспортиран с линейка.

Той е с фрактури на лумбален прешлен, без опасност за живота.

На място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.

Разследването се води под ръководството на прокуратурата, предаде Дарик.

