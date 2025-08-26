Мъж потроши с брадва витрини на офис на политическа партия в Добрич

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Мъж на 43 години е задържан в Добрич тази вечер за това, че чупи с брадва стъклени витрини на офис на политическа партия в центъра на града, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден в 18:30 ч. След унищожаване на витрините, извършителят захвърля брадвата на пейка пред офиса и напуска мястото. Предприети са незабавни действия и извършителят е установен и задържан, предава БТА. Той е 43-годишен мъж, неизвестен на МВР.

Към момента извършителят не дава обяснения какви са мотивите му за извършване на деянието, посочват още от полицията. За случая е уведомена Районната прокуратура в Добрич. Образувано е досъдебно производство.

Задържани са двама мъже за кражба на електрически проводници и метални елементи от мина "Оброчище" в село Църква, община Балчик, съобщиха по-рано днес от полицията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!