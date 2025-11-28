Мъж преби с юмруци приятелката си в Сандански
28.11.2025 / 11:57 0
Снимка: Пиксабей
38-годишен мъж преби 35-годишната си приятелка в Сандански, съобщиха от полицията.
Насилието е станало на 27 ноември след скандал в жилище.
Той е нанесъл удари с юмруци по тялото на жената, посочва Дарик.
Задържан е и по случая се води разследване.
