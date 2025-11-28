реклама

Мъж преби с юмруци приятелката си в Сандански

28.11.2025 / 11:57 0

Снимка: Пиксабей

38-годишен мъж преби 35-годишната си приятелка в Сандански, съобщиха от полицията.

Насилието е станало на 27 ноември след скандал в жилище.

Той е нанесъл удари с юмруци по тялото на жената, посочва Дарик.

Задържан е и по случая се води разследване.

 

