Мъж преби тежко жена си във Варна: С пробит бял дроб е и счупени прешлени

Мъж преби съпругата си, с която е в развод и избяга в Добрич – задържан е след акция

В началото на седмицата във Варна бе регистриран шокиращ случай на домашно насилие, завършил с тежки травми за 56-годишна местна жителка. Жената е приета по спешност в болница след брутален побой, нанесен от съпруга ѝ, с когото е в процес на развод.

Медиците се борят за живота на пострадалата

По информация на ОДМВР – Варна, близки на жертвата са я закарали в болница с множество наранявания и опасност за живота. Лекарите са установили фрактура на три ребра и перфорация на бял дроб, наложила спешна операция. Благодарение на бързата медицинска намеса, състоянието ѝ е стабилизирано.

Издирването и задържането на извършителя

След нападението, мъжът е избягал и се е укрил в Добрич. Полицията е започнала незабавно издирване, в което са се включили служители от ОДМВР – Варна и колегите им от съседния град. Съвместните усилия са довели до бързото залавяне на извършителя.

Правна квалификация и разследване

Срещу задържания е образувано досъдебно производство по чл. 131, ал. 1, т. 5а от Наказателния кодекс – за нанасяне на тежка телесна повреда в условията на домашно насилие. Разследването продължава, като се очаква прокуратурата да повдигне обвинение в най-кратък срок.

