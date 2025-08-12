Мъж преби жена си в Златица

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Задържаха мъж след сигнал за побой в Златица, съобщиха от полицията в София.

От там уточняват, че вчера по обяд на телефон 112 е получен сигнал от жителка на Златица, че бившият ѝ съпруг ѝ е нанесъл побой. На място незабавно са изпратени служители на РУ-Пирдоп.

Жената е отказала преглед от медицински екип, като по нея не са установени видими следи от насилие, предава Дарик.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата.

