Мъж премина пешеходна пътека лазейки по леда
Сняг покри столицата на Република Северна Македония.
Поледиците в Скопие са изпитание за хората.
Заснета е и необичайна случка - мъж, който от страх да не се подхлъзне, преминава пешеходната пътека лазейки по леда.
Кадрите предизвикаха много спонтанни реакции в социалните мрежи, съобщи бТВ.
Случаят поставя и въпроси за почистване на улиците и тротоарите, и за обезопасяване на пешеходните пътеки при екстремални зимни условия.
