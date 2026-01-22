Мъж премина пешеходна пътека лазейки по леда

Редактор: Недко Петров

Сняг покри столицата на Република Северна Македония.

Поледиците в Скопие са изпитание за хората.

Заснета е и необичайна случка - мъж, който от страх да не се подхлъзне, преминава пешеходната пътека лазейки по леда.

Кадрите предизвикаха много спонтанни реакции в социалните мрежи, съобщи бТВ.

Случаят поставя и въпроси за почистване на улиците и тротоарите, и за обезопасяване на пешеходните пътеки при екстремални зимни условия.

