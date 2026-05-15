Мъж продаде имуществото си в Турция, за да заживее с новата си приятелка от нета в Русе, тя му задигна близо 80 хиляди евро

снимка: МВР

В хода на провежданите действия в рамките на специализираната полицейска операция на територията на страната, служители на Второ РУ при Областната дирекция на МВР в Русе разкриха за броени часове кражба на крупна парична сума от чужд гражданин и установиха съпричастните към деянието лица.

По данни на полицията на 12 май около 20:45 часа чрез ЕЕН 112 в полицията в Русе е постъпил сигнал от 54-годишен турски гражданин за извършена кражба на сумата от 80 000 евро – лични негови средства. По данни на потърпевшия парите са били отнети от жилище в областния град, което той посещавал.

В хода на първоначалната проверка било установено, че той е пристигнал в България след запознанство чрез интернет приложение с 49-годишната жена. Мъжът обяснил пред разследващите, че е продал свое имущество в Република Турция и е пристигнал в Русе с намерение да се установи в града със събраните парични средства.

В рамките на активната работа по случая е установено още, че малко преди извършване на кражбата жената е извела чуждия гражданин от жилището под предлог, че двамата ще пазаруват. Междувременно тя предоставила ключ за апартамента на своя 51-годишна позната, която пристигнала на адреса с лек автомобил. След като потърпевшият и домакинята напускат апартамента, другата жена влиза и от багажа на мъжа взема три полиетиленови торби, съдържащи пачките с еврови банкноти. Впоследствие тя се отправя с автомобила си към паркинг на търговски обект, откъдето заедно със своята приятелка се прибират в русенско село.

В резултат на оперативните действия е изяснено, че паричната сума е била старателно укрита. Парите са намерени и иззети от органите на реда, като сумата се оказала 78 550 евро.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 195, ал. 2, във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК. Работата по документиране и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на Русенската районна прокуратура.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!