Мъж проникна с взлом в къща в Горен чифлик и извърши кражба

Снимка МВР

Жител на Горен чифлик е установен и задържан в хода на предприети незабавни полицейски действия, след получен вчера сигнал за кражба на земеделски инструменти и битови вещи, съобщиха от варненската полиция.

44-годишният мъж, известен на МВР, е арестуван за срок до 24 часа от служителите на Четвърто РУ. Извършителят е проникнал в имот на тъжителя, чрез счупване на стъкло на прозорец в родното му село.

По случая е образувано досъдебно производство. Материалите са предадени на прокуратурата, а вещите обект на престъпление – възстановени.

