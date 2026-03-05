Мъж проникна с взлом в къща в Горен чифлик и извърши кражба
Снимка МВР
Жител на Горен чифлик е установен и задържан в хода на предприети незабавни полицейски действия, след получен вчера сигнал за кражба на земеделски инструменти и битови вещи, съобщиха от варненската полиция.
44-годишният мъж, известен на МВР, е арестуван за срок до 24 часа от служителите на Четвърто РУ. Извършителят е проникнал в имот на тъжителя, чрез счупване на стъкло на прозорец в родното му село.
По случая е образувано досъдебно производство. Материалите са предадени на прокуратурата, а вещите обект на престъпление – възстановени.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!