Мъж простреля сина си с ловна пушка
11.08.2025 / 12:01 1
Пиксабей
Мъж е задържан от полицията, след като простреля сина си с незаконна ловна пушка.
Инцидентът е станал в края на миналата седмица в ботевградското село Врачеш.
Установено е, че причината за инцидента е скандал между двамата.
Извършителят е на 61 години. Той е с повдигнати обвинения, предаде БНР.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!