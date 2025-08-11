Мъж простреля сина си с ловна пушка

Пиксабей

Мъж е задържан от полицията, след като простреля сина си с незаконна ловна пушка.

Инцидентът е станал в края на миналата седмица в ботевградското село Врачеш.

Установено е, че причината за инцидента е скандал между двамата.

Извършителят е на 61 години. Той е с повдигнати обвинения, предаде БНР.

