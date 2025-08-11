реклама

Мъж простреля сина си с ловна пушка

11.08.2025 / 12:01 1

Пиксабей
 
Мъж е задържан от полицията, след като простреля сина си с незаконна ловна пушка.
 
Инцидентът е станал в края на миналата седмица в ботевградското село Врачеш.
 
Установено е, че причината за инцидента е скандал между двамата. 
 
Извършителят е на 61 години. Той е с повдигнати обвинения, предаде БНР.

 

kjk (преди 15 минути)
Объркал е новния сезон,сега е открит за пернати!!!;)УсмивкаНамусен

