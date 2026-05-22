Мъж разбива коли пред мол в София, извади нож на полицаите и го укротиха с електрошок

68-годишният мъж е извадил нож срещу униформените при опит за арест

Столичната полиция задържа 68-годишен мъж с богато криминално минало, след като той оказа въоръжена съпротива при арест пред търговски обект. Униформените са били принудени да използват тейзър за самозащита, за да обезвредят агресора, който е извадил хладно оръжие срещу тях по време на задържането, съобщават от БТА.

Сигналите за разбити коли на паркинга пред обекта започват да постъпват в полицията още в края на април. Разследващите бързо насочват вниманието си към профила на задържания. Оказва се, че мъжът има десетки присъди зад гърба си и е излежавал наказание за грабежи, като е излязъл на свобода от затвора едва в края на март тази година.

Действията по задържането се разиграват днес сутринта малко след 08:30 часа. Органите на реда забелязват заподозрения да се движи подозрително между автомобилите. При последвалия опит за полицейска проверка, рецидивистът оказва яростна съпротива.

Началникът на сектор "Криминална полиция" към Шесто районно управление при СДВР потвърди фактологията около операцията на специален брифинг.

Бисер Иванов: "По случая е задържан 68-годишен мъж, осъждан преди за грабежи и излязъл от затвора в края на март."

Арестуваният е изключително добре познат на системата на Министерството на вътрешните работи. Официалната справка показва, че той има натрупани над 30 криминални регистрации през годините. Установено е, че крадецът е подбирал мишените си напълно произволно, като основната му цел е била задигането на различна техника от купетата на превозните средства.

В момента се води активно разследване за документиране на цялостната му престъпна дейност на територията на столицата.