Мъж размаха нож на летището в Сейт Луис, застреляха го

Снимка: Пиксабей

Мъж беше застрелян на летището в Сейнт Луис, след като извадил нож срещу полицейски служители, предаде БТА, цитирайки АП.

По думите на говорителката на полицията на окръг Сейнт Луис, Вира Клей, инцидентът е станал около 1 ч. през нощта (местно време). Полицаи на международното летище "Ламбърт" забелязали мъж в зона, в която не трябвало да се намира и която отказал да напусне.

Когато служителите се опитали да го отведат, той извадил нож. Полицаите използвали електрошокови устройства, но мъжът продължил да се приближава към тях. Тогава един от служителите го е застрелял.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!